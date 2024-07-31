Eskişehir'de Polis Ekipleri Eczaneleri Ziyaret Ederek Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Eczaneleri Ziyaret Ederek Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Eskişehir\'de Polis Ekipleri Eczaneleri Ziyaret Ederek Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Eskişehir'de polis ekipleri, eczaneleri ziyaret ederek gece nöbetlerinde yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Eczacılar ve çalışanlarıyla görüşmeler yapılarak, nöbetçi eczanelerin daha sık kontrol edilmesi ve olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranması konusunda uyarılarda bulunuldu. İl genelinde faaliyet gösteren 357 eczane ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

31.07.2024 17:31
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Eskişehir'de eczaneleri ziyaret eden polis ekipleri, özellikle gece nöbetleri esnasında yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri ile alakalı bilgilendirmeler yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eczacılar Odası 2. Başkanı Nagihan Kaya eşliğinde Esentepe, Sütlüce ve Yeşiltepe mahallelerinde faaliyet gösteren eczaneler ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında eczacılarımız ile çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilerek, alınabilecek basit güvenlik tedbirleri ile alakalı gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle gece nöbetleri esnasında ekiplerin ve bekçilerin nöbetçi eczaneleri daha sık kontrol etmelerinin sağlanacağı belirtilip, meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı personelin bireysel olarak müdahale etmeyip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ekip talep etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren 357 eczane ziyaret edilerek gerekli bilgilendirme çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Ekipleri Eczaneleri Ziyaret Ederek Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Ekipleri Eczaneleri Ziyaret Ederek Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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