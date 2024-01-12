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Eskişehir'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Eskişehir'de polis ekipleri, bir hafta boyunca okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, dilenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

Eskişehir\'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı
12.01.2024 - 17:07,
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından çok sayıda okulun çevresinde bulunan alanlarda ve işletmelerde denetim yapılırken, dilendiği tespit edilen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Okul Ekipleri tarafından, 8 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında okul çevrelerinde çalışma düzenlendi. Çalışmalarda, 5 tütüncü, 7 market ve tekel, 43 okul çevresinde bulunan park, 33 okul ziyareti 38 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Ayrıca denetimlerde, bir okulun yakınında bulunan kavşakta dilendiği tespit edilen 2 küçük çocuk, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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