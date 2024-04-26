Eskişehir\'de polis ekipleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi

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Eskişehir'de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilen polis ekipleri, muhtarlardan ve vatandaşlardan dinlediği sorunları ilgili şube müdürlüklerine iletmek üzere kayıt altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve suç oluşmadan önce Önleyici Polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tepebaşı Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu Tepebaşı İlçesi Huzur Toplantısı'na polis ekiplerince katılım sağlanarak yürütülen çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yapıldı. Ardından polis ekipleri muhtarlar ve vatandaşlar tarafından kendilerine iletilen sorun ve sıkıntıları cevaplandırdı. Ayrıca toplantıda diğer polis şubelerini de ilgilendiren konuların kayıt altına alınarak ilgili şube müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR