Eskişehir'de polis ekipleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de polis ekipleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi

Eskişehir\'de polis ekipleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi

Eskişehir'de Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yaptı. Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından iletilen sorunlar ilgili şube müdürlüklerine iletilmek üzere kayıt altına alındı.

26.04.2024 14:13
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Eskişehir'de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilen polis ekipleri, muhtarlardan ve vatandaşlardan dinlediği sorunları ilgili şube müdürlüklerine iletmek üzere kayıt altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve suç oluşmadan önce Önleyici Polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tepebaşı Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu Tepebaşı İlçesi Huzur Toplantısı'na polis ekiplerince katılım sağlanarak yürütülen çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yapıldı. Ardından polis ekipleri muhtarlar ve vatandaşlar tarafından kendilerine iletilen sorun ve sıkıntıları cevaplandırdı. Ayrıca toplantıda diğer polis şubelerini de ilgilendiren konuların kayıt altına alınarak ilgili şube müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de polis ekipleri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

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