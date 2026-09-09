Eskişehir\'de Porsuk Çayı\'na düşen var ihbarı asılsız çıktı, ekipler iz bulamadı

Eskişehir'de, " Porsuk Çayı'nda boğulan var" ihbarı üzerine harekete geçen çok sayıda ekibin yaptığı araştırma sonucunda bir ize rastlayamadı. İhbarın asılsız olduğunu değerlendiren ekipler, olay yerinden ayrıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün gece geç saatlerde Odunpazarı ilçesi Nilay sokak üzerinde bulunan bir şahıs Porsuk Çayı'na düştüğünü ihbar edildi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zaman kaybetmeden araştırmalara başladı. Porsuk Çayı'nda yapılan araştırmalarda ize rastlanmadı. Tedbir amaçlı bölgede yaklaşık 1 saat daha kalan ve ihbarın asılsız olduğunu öngören ekipler olay yerinden ayrıldı.