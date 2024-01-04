Eskişehir\'de Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 18 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, 18 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile Kabahatler Kanunu çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 pompalı tüfek, 10 fişek ile 7 bıçağın ele geçirildiği öğrenildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 18 şüpheliye işlem yapıldığı bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR