Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı - Son Dakika
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Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı

Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı
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Eskişehir Akpınar Mahallesi'nde saman balyalarında çıkan yangın yakındaki müstakil eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de saman balyaların alev alması sonucu çıkan ve yakınındaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan söndürüldü. Olayla can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bir müstakil evin yakınında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda evde ve balyalarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı - Son Dakika

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