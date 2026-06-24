Eskişehir\'de seyir halindeki belediye otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan belediye otobüsü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, İnönü-Kütahya kara yolu Kümbet kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 GA 269 plakalı belediye otobüsü seyir halindeyken, aracın arka tarafında bulunan motor bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu ve yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı hemen yolun sağına park ederek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri muhtemel bir tehlikeye karşı kara yolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çabası sonucu yangın söndürüldü ancak otobüs tamamen kullanılamaz duruma geldi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım, yangının söndürülmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR