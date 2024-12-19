Eskişehir'de Silah ve Bıçak Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Silah ve Bıçak Operasyonu

Eskişehir\'de Silah ve Bıçak Operasyonu

Eskişehir'de polis, ateşli silahlarla ilgili 9 olaya müdahale etti, 9 şüpheliye işlem uygulandı.

19.12.2024 16:14
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Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışma sonucunda 9 olaya müdahale edilirken, 9 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 12-19 Aralık 2024 tarihlerinde çalışma yapıldı. 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada; 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 20 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce 9 olaya müdahale edilirken, 9 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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