Eskişehir'de Silahlı Yaralama Olayında 1 Tutuklama

Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta dün, Porsuk Çayı üzerindeki köprüde oturan şahıslar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, şahıslardan biri yanındaki tabanca ile tartıştığı Yunus D.'nin (24) bacağına ateş etmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (18) çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.A. (23) adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - ESKİŞEHİR
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