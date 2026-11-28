Eskişehir'de bir motokuryeyi sopayla darbedip kaskından düşen 8 bin TL değerindeki kameraları yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan Volkan K. hakim karşısına çıktı. Zararının karşılandığını belirten müşteki Mahmut Gökhan C., şikayetçi olmadığını söyledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Volkan K., müşteki Mahmut Gökhan C. ve sanık avukatı katılırken, diğer sanık Abdülkerim Y. duruşmada yer almadı. İddianamede, motokurye olarak çalışan müşteki Mahmut Gökhan C.'nin motosiklet tamir borcu yüzünden Zafer Mahallesi Kayalık Sokak'ta sanıklar Abdülkerim Y. ve Volkan K. tarafından beklendiği, ellerindeki sopayla darbedildiği, bu sırada kaskından yere düşen 8 bin TL değerindeki 2 kameranın sanıklarca alınıp olay yerinden uzaklaşıldığı öne sürüldü.

"Kimseye vurmadım, yere düşen bir eşya almadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Volkan K., motosikletin kendisine ait olduğunu, emanet ettiği müştekinin tamir masrafının ortaya çıktığını ancak olayın alacak verecek meselesinden değil, müştekinin tamirci olan diğer sanık Abdülkerim Y.'ye küfretmesinden kaynaklandığını iddia etti. Sokakta tesadüfen karşılaştıklarını savunan Volkan K., "Müşteki el kaldırınca Abdülkerim Y. ona vurmaya başladı, sonrasında motordan sopa çıktı ve arbede yaşandı. Ben kimseye vurmadım, yere düşen bir kamera ya da eşya da almadım" dedi.

Müşteki zararının karşılandığını belirtti

Müşteki Mahmut Gökhan C., tamir borcunun olduğunu, ancak bu borcun sonradan kapandığını ifade etti. Sokakta karşılaşmaları sırasında sopalı bir saldırıya maruz kaldığını anlatan Mahmut Gökhan C., "Kafamda kask vardı, saldırı sırasında kaskım kırıldı. Üzerinde bulunan iki kamera yere düştü. Daha sonra bulamadığım için alındığını düşündüm. Zararımızı kendi aramızda hallettik, şikayetçi değilim" diye konuştu.

Sanık avukatı, olayda yağma kastının olmadığını ve müvekkilinin yaralama eylemine katılmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Abdülkerim Y. hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.