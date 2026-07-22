Eskişehir'de TEI Yangını Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de TEI Yangını Soruşturması Başlatıldı

22.07.2026 12:13
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Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. yerleşkesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde dün gece meydana gelen yangınla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde bulunan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde meydana gelen yangın olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yangının başladığı binada bulunan yaklaşık 150 personel güvenli şekilde tahliye edildiği, yangına ilk müdahale sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüş ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak olay yeri inceleme işlemleri titizlikle yürütülmekte; itfaiye yangın raporu, güvenlik kamera kayıtları ile diğer deliller değerlendirilmekte ve gerekli bilirkişi incelemeleri yaptırılmaktadır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, TUSAŞ, Yaşam, TEI, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de TEI Yangını Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

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