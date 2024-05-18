Eskişehir\'de Tombakzade Parkı\'nda yapılan uygulamada 43 şüpheli sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla şüphelilere yönelik yürütülen uygulamalarda Tombakzade Parkı ve çevresinde 43 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Tombakzade Parkı ve çevresinde uygulama yapıldı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada 43 şüpheli sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR