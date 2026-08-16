Eskişehir\'de Torpil Yangını

Eskişehir'de boş arazide çocukların torpil atması sonucu çıktığı iddia edilen yangında bir badem ağacı zarar görürken, alevler çevre binalara ulaşmadan itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki arazide oyun oynayan çocukların attığı torpil kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler arazide bulunan bir badem ağacına sıçradı.

Vatandaşlar ve itfaiye alevlere müdahale etti

Alevlerin yakınlardaki konutlara doğru ilerlediğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde alevler evlere sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangında bir badem ağacı zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.