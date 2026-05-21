Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

21.05.2026 17:21
Sürücü, kazada bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için tutuklandı.

Eskişehir'de çarptığı 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana gelmişti. Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı araç, henüz bilinmeyen sebeple yaya Hadine M. (57) ve Vildan K.'ye (34) çarpmıştı. Çarptığı yayalardan birisini kaputun üzerine alan araç, 3 dış kapı numaralı apartmanın önünde ise Şerafettin Tüten'e (71) çarpmıştı. Aracın kaputu ile apartman duvarı arasında kalan yaşlı adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazaya karışan sürücü Hatice A.'nın 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

