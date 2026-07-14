Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir\'de trafik kazası: 3 yaralı
14.07.2026 12:33
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Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1561. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.A. idaresindeki 35 DC 7407 plakalı kamyonet ile 1676. Sokak üzerinden yola çıkış yapan G.C. yönetimindeki 26 ACN 749 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olay sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü G.C. ile kamyonette yolcu konumunda bulunan D.G. ve S.Ç. yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü G.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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