Eskişehir\'de Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de tuğla yüklü tırla çarpışarak adeta hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü Mahallesi 1500. ve 1527. bulvarların kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; G.A.T. idaresindeki 26 AOM 798 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 27 BBY 539 çekici ve 63 AFA 323 dorse plakalı tuğla yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü G.A.T. için çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı kadın sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.