Eskişehir\'de Tramvay Seferleri Normale Döndü

Eskişehir'de gerçekleşen trafik kazası nedeniyle aksayan tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.

ESTRAM tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Borsa Kavşağı'nda oluşan karayolu araç kazası nedeniyle OTOGAR-SSK, OTOGAR-OGÜ hatlarında tramvay seferleri yapılamamaktadır. Ekiplerimiz gerekli müdahalelileri yapmakta olup, en kısa sürede seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" diye belirtilmişti.

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR