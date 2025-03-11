Eskişehir\'de Tramvaya Otomobil Çarptı

Eskişehir'de, bir otomobilin tramvaya çarpması sonucu seferlerde kısa süreli aksama oldu.

Kumlubel- Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvaya, Emek mahallesi Ertaş caddedesin üzerinde 26 DR 295 plakalı otomobil çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken tramvay seferleri bir süre aksadı. Trafik ekibinin olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü. - ESKİŞEHİR