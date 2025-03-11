Eskişehir'de, bir otomobilin tramvaya çarpması sonucu seferlerde kısa süreli aksama oldu.
Kumlubel- Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvaya, Emek mahallesi Ertaş caddedesin üzerinde 26 DR 295 plakalı otomobil çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken tramvay seferleri bir süre aksadı. Trafik ekibinin olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Tramvaya Otomobil Çarptı - Son Dakika
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