Eskişehir'de tüfekli kavgada hafif yaralanan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de tüfekli kavgada hafif yaralanan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir\'de tüfekli kavgada hafif yaralanan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışma, Odunpazarı'na bağlı Karapınar Mahallesi'nde tüfekli kavgaya dönüştü. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheliler aranıyor.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi, tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı esnada tüfeği bir beze sardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tüfekli kavgada hafif yaralanan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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