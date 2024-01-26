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Eskişehir'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahsa Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
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Eskişehir'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahsa Ev Hapsi Kararı

Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi. Olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs yakalandı. Şahsın ilk ifadesinde bayrağı düşmek üzereyken gördüğünü ve evine asmak istediği için aldığını söylediği öğrenildi.

Eskişehir\'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahsa Ev Hapsi Kararı
26.01.2024 - 16:40,
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Eskişehir'de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını çekerek koparttı. Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şahsın ilk ifadesinde, bayrağı düşmek üzereyken gördüğünü, onun için aldığını ve evine asmak istediği için götürdüğünü söylediği öğrenildi. Şahıs hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahsa Ev Hapsi Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Şahsa Ev Hapsi Kararı - Son Dakika
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