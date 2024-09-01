Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 119 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili 1 ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok miktarda narkotik madde ve silah ele geçirilirken, işlem yapılan 237 şüpheliden 119'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. İl genelinde 1-31 Ağustos 2024 tarihinde yapılan çalışmalarda 145 olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde işlem yapılan 236 şüpheliden 119'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalarda yapılan aramalarda ise 502 gram metamfetamin, 29 bin 93 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 906,69 gram esrar, 571 adet uyuşturucu hap, 514,63 gram bonzai, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR