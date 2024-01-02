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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 olayda toplam 17 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurma ve ticaret suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 21 gram esrar ve 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliye İşlem Yapıldı
02.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:16
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 13 olayda 17 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. İl genelinde yapılan çalışmalarda; 21 gram esrar maddesi, 184 adet uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 olayda, 2 şüpheliye işlem yapıldı. 2 şüpheli adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 11 olayda 15 şüpheliye işlem yapıldı. 15 şüpheli adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toplam 13 olayda, 17 şüpheli şahsa ekiplerce işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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