Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak uyuşturucu operasyonunda 46 kişiye işlem uygulandı ve 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda birçok uyuşturucu madde, silahlar ve fişekler ele geçirildi.

10.06.2024 12:11
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 46 şahsa işlem uygulanıp 8 şüpheli tutuklanırken, birçok uyuşturucu madde ile aparatlar, silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde belirli tarihler arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda toplam 29 olaya müdahele edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 46 şahsa işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı ve 38 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 144,19 gram metamfetamin, 538 adet sentetik ecza hapı, 101 bin 500 kök haşhaş, 33 gram esrar, 103 adet ecstasy hap, 83,85 gram bonzai, 228,85 gram skunk, 0,4 gram Afyon sakızı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 tabanca, 230 adet fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 30 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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