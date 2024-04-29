Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda ise esrar, bonzai, metamfetamin, kokain ve ecstasy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

29.04.2024 10:12
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen 7 farklı operasyonda toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise, 34,46 gram esrar, 11,25 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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