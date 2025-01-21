Eskişehir\'de Yangın: Ev Sahibi Gözyaşlarıyla İzledi

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Eskişehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev sahibi yanan evini gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokak'taki 2 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik görevlileri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izleyen ev sahibi ise olduğu yere çöktü.

Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden ev sahibinin komşusu Ahmet Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR