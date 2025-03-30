Eskişehir'de Yangın Paniği: Yaşlı Adamın Sigarası Sebep Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Paniği: Yaşlı Adamın Sigarası Sebep Oldu

Eskişehir\'de Yangın Paniği: Yaşlı Adamın Sigarası Sebep Oldu

Ağzındaki sigara ile uyuyan yaşlı adamın evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

30.03.2025 03:37
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Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın ağzındaki sigara ile uyuyakalması sonucunda çıkan ve komşularının üst kattan film gibi seyrettiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddialara göre, dairede tek başına yaşayan yaşlı bir adamın ağzındaki sigara ile uyuyakalması sonucunda yanan izmarit evdeki eşyaları tutuşturdu. Dumanların hızla yükselmesiyle durumun farkına varan adam camdan dışarıya çıkıp, "Kedilerim yanıyor" diye bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm yaşananları üst kattan film gibi seyrettiler

Alevlere 2 arasöz ve çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst katta oturan komşular ve çevredeki vatandaşlar tüm yaşananları film gibi seyretti. Yaşlı adamın kedilerinin ise saklanarak alevlerden etkilenmediği belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yangın Paniği: Yaşlı Adamın Sigarası Sebep Oldu - Son Dakika

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