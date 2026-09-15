Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumara yönelik yürütülen soruşturmada 15 Eylül 2026'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda yer alan 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiğinin tespit edilmesi üzerine, çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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