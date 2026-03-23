Eskişehir\'de Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

23.03.2026 12:09
76 yaşındaki Fevzi F., üst geçidi kullanmayıp çevre yolunda karşıdan karşıya geçerken kaza yaptı.

Eskişehir'de yakınındaki üst geçit yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Fevzi F., yanındaki üst geçidi kullanmak yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şahin D.'nin (23) idaresindeki 41 B 6550 plakalı otomobil, yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fevzi F. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melih S. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fevzi F., ağır yaralı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan yolcunun ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
