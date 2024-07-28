Eskişehir'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Eskişehir'de yıldırım düşmesi nedeniyle ormanda çıkan yangın, orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü Çatacık Şefliği sınırları içerisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden ekipler hızla harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, bin 500 metrekarelik alan zarar gördü. - ESKİŞEHİR