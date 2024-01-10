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Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'deki dün gece meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle İnönü ilçesi yakınlarında bir otobüs ile iki otomobil çarpıştı. Kazada İ.C. ve H.D. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve trafik normale döndü.

Eskişehir\'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
10.01.2024 - 12:08,
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Eskişehir'deki dün geceki yoğun kar yağışı sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçinde yolcu olmayan bir otobüsüyle iki otomobil, olumsuz hava şartları sebebi ile çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydan gelirken İ.C. ve H.D. isimli iki vatandaş yaralandı. Yaralılar Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri incelmelerde bulunurken, aksayan trafik, kazaya karışan araçları çekilmesi ile bir süre sonra normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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