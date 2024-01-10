Eskişehir\'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'deki dün geceki yoğun kar yağışı sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçinde yolcu olmayan bir otobüsüyle iki otomobil, olumsuz hava şartları sebebi ile çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydan gelirken İ.C. ve H.D. isimli iki vatandaş yaralandı. Yaralılar Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri incelmelerde bulunurken, aksayan trafik, kazaya karışan araçları çekilmesi ile bir süre sonra normale döndü. - ESKİŞEHİR