Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi.
Geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ruhsatsız tabancasıyla İbrahim Can Temelli'yi (26) 3 yerinden yaralayan katil zanlısı Sercan İpek, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim Can Temelli ise tedavisi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Sercan İpek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda arkadaşı Önder Ş.'nin Ali Rıza Efendi Caddesi'nde bulunan evinin çatı katında saklanırken Özel Harekat Polisi destekli operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Sercan İpek, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde, tutuklu sanık Sercan İpek, mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya, maktul İbrahim Can Temelli'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.
"Sabıkalı olabilirim ama her suçu işleyeceğim anlamına gelmiyor"
Mahkemede söz alan tutuklu sanık Sercan İpek, İbrahim Can Temelli'yi kasıtlı olarak öldürmediğini belirterek, "Öldürme kastım yoktu. Sabıkalı olabilirim ama her suçu işleyeceğim anlamına gelmiyor. Kovan sayısı dediklerimi doğruluyor. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum" dedi.
Duruşma, eksiklerin tamamlanması amacıyla 12 Haziran'a ertelendi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Yüzme Antrenörünü Öldüren Sanığın Davası Ertelendi - Son Dakika
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.
Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, M.G isimli kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen C.V tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.G'nin bacağından yaralandığı saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli C.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilini tarlaya devirdi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılardan biri ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Saldırı anları ve yaralıların acil servise taşınma görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
Karaman Adliye Sarayı girişinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırıyı fark eden adliye noktasında görevli polis memurları zamanında müdahale ederek olası bir cinayeti önledi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Ancak Ergün, vatandaşlardan ağır eleştiriler aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?