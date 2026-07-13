Eskişehir'de 2 belediye aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 belediye aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Eskişehir\'de 2 belediye aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
13.07.2026 17:58  Güncelleme: 18:00
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Eskişehir'de iki belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.

Eskişehir'de bir cadde üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, iki belediye aracının peşpeşe çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ö. idaresindeki 26 AOL 182 plakalı belediyeye ait minibüs, önünde seyretmekte olan V.K. yönetimindeki 06 ADY 326 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile, karşı yönden gelmekte olan A.B. idaresindeki 26 EBB 127 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü çarptı. İki belediye aracının arasında kalan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan belediye otobüsünün boş olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü V.K. ile araçta bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 2 belediye aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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