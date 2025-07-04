Eskişehir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Bardakçı ile Şükranlı Mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de bulunduğu yüzlerce personelin 3 helikopter desteğiyle müdahale ettiği yangının soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi. Amatör kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, yangının yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR