Eskişehir Günyüzü'nde elektrikli araç tırla çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Günyüzü'nde elektrikli araç tırla çarpıştı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Günyüzü\'nde elektrikli araç tırla çarpıştı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Günyüzü'ne bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde elektrikli araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi mahallede görevli Dr. Levent Temel tarafından yapılan yaralı sürücü, 112 ekiplerince Eskişehir'e sevk edildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tır ile elektrikli aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki elektrikli araç ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli araç sürücüsü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan R.Ö., tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGümüşkonakEskişehirOtomobil3. SayfaGünyüzüGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
17:07
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:14:41. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Günyüzü'nde elektrikli araç tırla çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android