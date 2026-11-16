Eskişehir Günyüzü\'nde elektrikli araç tırla çarpıştı, sürücü yaralandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tır ile elektrikli aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki elektrikli araç ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli araç sürücüsü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye mahallede görev yapan Dr. Levent Temel tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan R.Ö., tedavi edilmek üzere Eskişehir'e sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.