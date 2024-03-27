Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile iftar yaptı

Esenyurt'ta sahte 100 dolar ile esnafı kandırmak isterken yakalandı

Esenyurt'ta bir dükkana sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs, esnaf tarafından fark edilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İki gün sonra başka bir yabancı uyruklu şahıs da aynı yöntemle esnafı kandırmaya çalıştı ancak şüphelenen esnaf tarafından polise teslim edildi.