Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz istihbari çalışmalar neticesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerine, 3 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında belirtilen bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait araçta gerçekleştirilen detaylı aramada 124 adet sikke, 47 adet farklı şekillerde tarihi obje, 39 adet yüzük, 18 adet heykel, 4 adet kandil, 2 adet pusula, 1 adet hançer, 1 adet kupa, 1 adet vazo ve 1 adet bilezik olmak üzere, çeşitli boyutlarda ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 238 adet malzeme muhafaza altına alındı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldı.