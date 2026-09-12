Eskişehir Mihalıççık'ta kaybolan zihinsel engelli vatandaş 177 kişilik ekiple bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Mihalıççık'ta kaybolan zihinsel engelli vatandaş 177 kişilik ekiple bulundu

Eskişehir Mihalıççık\'ta kaybolan zihinsel engelli vatandaş 177 kişilik ekiple bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, jandarmanın da yer aldığı 177 kişilik ekibin sabaha kadar süren arama kurtarma çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Ilıcalar Mahallesi'nde bulunan vatandaş, tedbiren sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, oluşturulan ve jandarmanın da yer aldığı 177 kişilik bir ekibin yaptığı arama kurtara çalışmaları sonucu sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

İlçenin Ilıcalar Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan müracaatta, 64 yaşındaki zihinsen engelli Y.Ö.'nün en son aynı gün saat 15.00 sıralarında Ilıcalar Mahallesi içerisinde görüldüğü, bu saatten sonra kendisinden haber alınamadığı ve şahsın kayıp olduğu bildirildi. Kayıp ihbarının alınmasını müteakip Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na sağlı Asayiş, Komando, JASAT, Kriminal, Trafik Unsurları, 3 termal drone ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, iz takip köpeği ile kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katıldığı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. 84'ü Jandarma personeli olmak üzere toplam 177 kişinin katılımı ile oluşturulan ekipler sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Aranan vatandaş, bugün saat 11.15 sıralarında Mihalıççık ilçesi Ilıcalar mahallesi mülki sınırları içerisinde sağ olarak bulundu. Kayıp şahıs Y.Ö. tedbiren sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, Ilıcalar, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Mihalıççık'ta kaybolan zihinsel engelli vatandaş 177 kişilik ekiple bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:51:04. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Mihalıççık'ta kaybolan zihinsel engelli vatandaş 177 kişilik ekiple bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement