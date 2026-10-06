Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, tramvay seferleri aksadı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, tramvay seferleri aksadı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, tramvay seferleri aksadı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki İki Eylül Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, tramvay seferleri kısa süreli aksadı ve araçların kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Z.S. idaresindeki 06 DOS 395 plakalı otomobil ile M.E.Ş. kontrolündeki 06 BLC 637 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay trafiği normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaUlaşımGüncelEylülKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, tramvay seferleri aksadı - Son Dakika
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