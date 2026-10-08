Eskişehir Odunpazarı'nda kadını darp eden şüpheliye adli kontrol kararı verildi - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda kadını darp eden şüpheliye adli kontrol kararı verildi

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Eskişehir Odunpazarı\'nda kadını darp eden şüpheliye adli kontrol kararı verildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadını cadde ortasında darp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir kadını cadde ortasında darp eden M.İ. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde bir kadının darp edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Odunpazarı Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaPolisKadınSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda kadını darp eden şüpheliye adli kontrol kararı verildi - Son Dakika
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