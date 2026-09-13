Eskişehir Sivrihisar\'da seyir halindeki otomobil alev alev yanıp kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivrihisar ilçesi kırsal Nasreddin Hoca Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.