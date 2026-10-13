Eskişehir Tepebaşı'nda ekipler hatalı park edilen aracı çekti, sürücüye ceza kesti - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda ekipler hatalı park edilen aracı çekti, sürücüye ceza kesti

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Eskişehir Tepebaşı\'nda ekipler hatalı park edilen aracı çekti, sürücüye ceza kesti
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Genez Sokak'ta yol üzerine hatalı park edilen 34 ES 2543 plakalı otomobil, trafik ekiplerince çekiciyle otoparka kaldırıldı. Araç sahibine idari para cezası uygulanırken ekipler, sürücülerin hatalı park konusunda duyarlı olması gerektiğini hatırlattı.

Eskişehir'de hatalı park edilen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çekici yardımıyla otoparka çekilerek sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik düzenini ve yaya güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı parklanmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde devriye görevi yürüten trafik ekipleri, yol üzerine hatalı şekilde park edilmiş 34 ES 2543 plakalı otomobili tespit etti. Trafik akışını olumsuz etkileyen araç, ekiplerin nezaretinde çağrılan çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Ekipler, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve trafik düzeninin sağlanması adına hatalı park konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüvenlikTrafikGüncelSon Dakika

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