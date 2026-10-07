Eskişehir Tepebaşı\'nda kavgada arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

Eskişehir'de birlikte alkol alırken çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.D. arkadaşı S.S.'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan S.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.