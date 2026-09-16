Eskişehir Tepebaşı'nda kontrolden çıkan otomobil Tarım Müdürlüğü duvarına çarptı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesindeki tek katlı yapının duvarına çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken maddi zarar oluştu.
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada maddi zarar oluştu.
Olay, bu sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Özülkü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AY 873 plakalı otomobil henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan tek katlı bir yapının duvarına çarptı. Kaza maddi zararla atlatıldı.
Kaynak: İHA
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