Eskişehir Tepebaşı\'nda otomobil kafe önünde oturan müşterilerin arasına daldı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kafenin dış bölümünde oturan müşterilerin arasına daldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafenin önünde oturan şahısların arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.