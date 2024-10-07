Eskişehirspor\'un Taraftarlarını Taşıyan Araç Kazaya Karıştı

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Antalya'da oynanan deplasman maçından dönerken Eskişehirspor'un eski kulüp personelini ve taraftarını taşıyan aracın karıştığı kazada ağır yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

Kazayı Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre, Antalya'da oynanan Kumluca Belediyespor maçı dönüşünde Eskişehirspor'un eski kulüp personeli Furkan Yalçın ve taraftar Gökhan Değirmencioğlu, Erkam Gökalp, Onur Uğur ile Battal Ayaz'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada ağır yaralı ve can kaybımızın olmadığı öğrenilirken, Eskişehirspor yetkilileri yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR