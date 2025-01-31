Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu - Son Dakika
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Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu

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Tokat'ta cep telefonu tamircisi, bozuk olan dükkanın cam kapısını tamir etmeye çalışınca hiç beklemediği bir şey yaşadı. Kapı aniden tuzla buz olurken esnaf şokun etkisiyle bir süre kıpırdayamadı. İlginç anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

31.01.2025 15:38
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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu tamirciliği yapan Cafer Tayyar Taras, bozuk olan iş yerinin kapısını tamir etmek istedi. Tamir esnasında Taras'ın başına hiç beklemediği bir olay geldi.

CAM KAPI ANİDEN TUZLA BUZ OLDU

Taras, hidroliği onarmak için cam kapıyı söktü. Taras'ın kaldırmaya çalıştığı kapı aniden tuzla buz oldu. Kapıyı tamir etmek için dükkanda bulunan esnafların elinde sadece cam kırıkları kaldı. Yaşananlar karşısında hayrete düşen esnaf bir süre yerinden kıpırdayamadı.

O ANLAR KAMERADA

İlginç anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, esnafların kapıyı tamir etmek için söktüğü ve taşırken bir anda kapının paramparça olduğu anlar yer aldı. Esnafın şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Security Spcialist:
    Barış bey, Durduk yerde Çama hiç dokunmadan, oda sıçaklığı değişti diye Patladı, sonuçta küçücük Çam parçalarıda olmuş olsa yine çam bu. Sende çırılçıplak Banyonun içindesin. 85 Million Vatandaşlarımın hiç birine Çam önermiyorum :)) 2 2 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Banyo' da yüzüm sabunluyken Panzer Çam dedlkleri patlayı verdi. Hiç Paniklenmeden kıbıldamadan devam yıkandım. Gözlerimi açınça, yok artık, Banyonun içi yerler hep Çam ben yalın ayak, birde yalnız yasıyorum :) 1 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Temperli cam krılmaz patlar, sebebi küçük parçalara ayrılıp büyük kesik oluşmaması için. Duşakabin camlarıda Temperli üretiliyor. 3 0 Yanıtla
  • Emrullah Tetik:
    uzun zamandır böyle bir haberede ihticımız vardı millet olarak nasıl bilgilendirdiniz bizleri sağolun be 1 1 Yanıtla
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