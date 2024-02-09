ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızı için taziye mesajı yayımladı

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızı için taziye mesajı yayımladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için taziye mesajı yayımladı. Tören düzenlenecek ve cenaze öğle namazına müteakip defnedilecek.

09.02.2024 16:59
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için taziye mesajı yayımladı.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, bu sabah Odunpazarı ilçesi Zümrüt Bulvarı'nda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için taziye mesajı yayımladı. Özcan, mesajında, "Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve merhum öğretim üyemizin kızı Yağmur Karel'in 09.02.2024 tarihinde geçirmiş oldukları elim bir trafik kazası sonucunda vefat etmiş olduklarını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum öğretim üyemiz ve kızına Allah'tan rahmet, üniversitemiz camiasına, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için yarın saat 11.30'da Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından öğretim üyesi ve kızının cenazesi, Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kılınacak, öğle namazına müteakip defnedilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi ve kızı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


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