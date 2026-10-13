Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltında - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltında

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Etimesgut Belediyesi\'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltında
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Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı, gözaltılar arasında çok sayıda belediye personeli var.

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 5'i belediye çalışanı 25 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ile Gültekin Bayındır ve çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Fikret Gözüoğlu, Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandıkları operasyonun ardından göreve getirilmişti. Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Toplam 25 şüpheli hakkında arama el koyma gözaltı işlemi yapıldı. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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