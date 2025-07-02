Etimesgut\'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis ekibi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA