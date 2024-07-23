Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 229'a Yükseldi - Son Dakika
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Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 229'a Yükseldi

Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükseldi. Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucunda can kaybının artabileceği belirtiliyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

23.07.2024 19:43
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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a yükseldi.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde dün şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 229'a yükseldiğini belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Melese, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Gofa Bölge Yöneticisi Misikir MİT ise, toprak kaymasının ardından yardım için bölgeye gelenlerin de toprak altında kaldığını ve can kaybının arttığını ifade etti. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 229'a Yükseldi - Son Dakika

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